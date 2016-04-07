Тамбов, 7 апреля, 2016, 23:22 — ИА Регнум. Центр единоборств откроется в Тамбове в III квартале этого года, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации. Новый обьект включает в себя Дворец спорта, открытый футбольный манеж и гостиничный комплекс.

onlinetambov.ru Центр единоборств откроется в Тамбове

Данные сроки были озвучены в ходе выездного совещания, которое глава администрации Тамбовской области Александр Никитин провел на строительном объекте.

Во Дворце спорта в настоящен время ведутся внутренние работы. Александр Никитин осмотрел спортивные залы и высоко оценил степень готовности объекта, который планируют достроить уже в начале лета. Масштабные работы ведутся и в крытом футбольном манеже. Заканчивается строительство здания гостиничного комплекса. Полностью Центр единоборств рассчитывают сдать к осени. Для этого закуплено все оборудование и имеются необходимые ресурсы.

Особое внимание губернатор уделил вопросу благоустройства территории вокруг Центра единоборств. Здесь решено разбить парк, в котором тамбовчане смогут отдыхать и заниматься спортом. Кроме того, в здании спортивного корпуса разместятся кабинеты врачей общей практики, что позволит улучшить качество оказания медицинской помощи жителям северной части города.

Александр Никитин отметил, что Центр единоборств станет не только украшением Тамбова, но и позволит проводить на высоком уровне всероссийские и даже международные соревнования. Это обозначит новый этап развития тамбовского спорта. «Победы наших спортсменов не заставят себя долго ждать», — отметил губернатор.

Строительство Центра единоборств ведется с 2014 года. По информации областного управления по физической культуре и спорту, общая стоимость проекта составляет превышает 2 млрд рублей, из которых более 600 млн рублей — средства регионального бюджета.