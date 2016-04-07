Вашингтон, 7 апреля, 2016, 23:01 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от демократов Берни Сандерс считает, что его прямой конкурент Хилари Клинтон ведет себя нервозно на «праймериз» в Филадельфии, передает Associated Press. Он также вернул ей обвинения в свой адрес о том, что Сандерс подходит на роль президента.

ИА REGNUM

«Она говорила, что я не пригоден для президента. Хорошо, позвольте, позвольте мне просто ответить: Я думаю, что это она не годится».

Сенатор от штата Вермонт считает, что бывшего госсекретаря США нужно дисквалифицировать от президентской гонки из-за ее связей с финансовыми элитами. «Я не считаю, что вы годитесь, если получаете $15 миллионов из Уолл-стрита через ваш супер-комитет PAC (political action committee — организация, курирующая спонсорство во время предвыборных кампаний). «Я не думаю, что вы годитесь, если вы голосовали за разрушительную войну в Ираке. Я не считаю, что вы подходите, если поддерживали практически все разрушительные торговые договоры», — возразил Сандерс.

Стоит отметить, что Клинтон поддерживала не только войну в Ираке 2003 г., но и бомбардировки НАТО в Ливии 2011 г. и в качестве министра иностранных дела.

Демократ также обвинил своего оппонента за то, что г-жа Клинтон поддерживала договор о свободной торговле с Панамой, которому тот «упорно сопротивлялся». Среди других «политических грехов» жены бывшего президента Сандерс назвал «зеленый свет состоятельным людям и корпорациям по всему миру, чтобы избегать платы налогов, принадлежащих их странам».