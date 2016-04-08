Осло, 8 апреля, 2016, 17:31 — ИА Регнум. Российские нефтегазовые компании «Роснефть» и «Лукойл» расширяют свое влияние в Норвегии. Компании примут участие в новом аукционе, предоставляющем право на разработку континентального норвежского шельфа. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщает Neftegaz.ru.

lukoil.ru Добыча нефти

«Роснефть» подала заявку на участие в новом аукционе, однако свои претензии по поводу блоков, которые находятся на спорных территориях, не выдвигала, пишет издание со ссылкой на свои источники. «Лукойл» же, принимая участие в аукционе, от борьбы за спорные территории не отказывается. Кроме «Роснефти» и «Лукойла», разработкой норвежского шельфа занимается также госкорпорация «Газпром». Об интересах этой компании относительно аукциона пока не известно.

Напомним, что в середине марта текущего года министерство нефти и энергетики Норвегии выставили на аукцион 56 блоков на континентальном шельфе, в том числе 24 блока в Норвежском море, 32 — в Баренцевом, а также участки в Северном море. Результаты торгов станут известны широкой общественности в первом квартале 2017 года.

Некоторые зоны в Баренцевом море до недавнего времени в противостоянии России и Норвегии были спорной территорией, однако в 2010 году стороны подписали контракт о разграничении исключительных экономических зон и континентального шельфа. Так страны, наконец, разрубили гордеев узел спорных территорий в Баренцевом море. Но 7 августа минувшего года норвежские власти приняли временное предписание, согласно которому, с архипелага Шпицберген должны были быть депортированы люди, входящие в санкионные списки Совета безопасности ООН, а также лица, которые охвачены международными рестриктивными мерами в отношении их передвижения. Россия, в свою очередь, выразила решительный протест против соответствующего решения Норвегии и выступила за немедленный пересмотр ограничений.

Ранее сообщалось о том, что «Роснефть» 18 августа 2014 года в норвежской части Баренцева моря вместе с норвежской компанией Statoil Petroleum AS начала работу по разведке новых нефтегазовых месторождений на участке Pingvin. Как заявляли в «Роснефти», начала работ на лицензионном участке является важным шагом в развитии долгосрочного сотрудничества российской НК и компании Statoil.

Что касается «Лукойла», то в 2013 году «Лукойл» стал участником двух проектов в норвежском секторе Баренцева моря по результатам 22-го лицензионного раунда. В районе Фингердьюпе доля российской компании составляет 30%, в то время как за Норвегией осталось 20%, а остальные 50% пришлись на долю английской Centrica.