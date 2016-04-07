Санкт-Петербург, 7 апреля, 2016, 21:55 — ИА Регнум. Председатель правления Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Филипп Пегорье не исключает, что уже этим летом Франция может выступить с инициативой об отмене санкций против России. Президент республики Франсуа Олланд должен прислушаться к мнению народа, который недоволен санкциями, заявил Пегорье журналистам сегодня, 7 апреля, на VII международном форуме «Северное измерение» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pablo029 Президент республики Франсуа Олланд

«Во Франции санкции против России чрезвычайно непопулярны. Особенно против них выступают фермеры. Думаю, наш президент должен к этому прислушаться», — сказал Пегорье, отметив, что французский лидер в силах решить этот вопрос «хотя бы частично». По словам председателя правления АЕБ, существует инициатива членов парламента Франции о законе против санкций. «Я не исключаю такого предложения (об отмене антироссийских санкций — прим. ИА REGNUM) от Франции летом», — сказал Пегорье. Он также подчеркнул, что «это будет инициатива в рамках ЕС для того, чтобы найти общее решение». «Но вы знаете, как работает ЕС. Это должна быть позиция одной из главных стран, которая будет принимать политическое решение. Есть две такие страны — Германия и Франция», — отметил председатель правления АЕБ. По его мнению, если обе страны придут к согласию, то санкции против РФ могут быть отменены.

Напомним, что 5 апреля председатель сената Франции Жерар Ларше заявил о том, что республика готова способствовать выработке решения по снятию с России санкций, введенных Евросоюзом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на июль 2016 года назначено очередное заседание ЕС, на котором обсудят будущее санкций. За отмену санкций уже не раз высказывались правительства Италии, Германии и Франции, против отмены по-прежнему выступают Польша и страны Прибалтики.