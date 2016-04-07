Москва, 7 апреля, 2016, 21:26 — ИА Регнум. Представители Следственного комитета РФ при поддержке оперативников спецслужб провели сегодня, 7 апреля, обыски в рамках следствия по уголовному делу о хищении средств в особо крупном размере из госкорпорации «Ростех» в московском представительстве ОАО «ХК «Сибирский цемент» и ООО «Оптический холдинг», принадлежащих Олегу Шарыкину. Офисы компаний расположены в доме № 17 на улице Жуковского. По этому же адресу зарегистрирована ООО «Русская цементная компания», созданная им совместно с «Ростехом».

wek.ru Олег Шарыкин

Как сообщает газета «Век», в ходе расследования фактов хищения бюджетных средств холдингом «Швабе» стали известны новые обстоятельства совершенной в 2013 году сделки по продаже «Ростеху» по завышенной стоимости 24% акций ОАО «Лыткаринский завод оптического стекла», принадлежащих структурам Эдуарда Тарана. Согласно имеющейся информации, сделка совершалась при посредничестве Олега Шарыкина.

В настоящее время правоохранители проверяют данные о хищении у госкорпорации «Ростех» более 600 млн рублей, а также информацию о возможной попытке присвоения около 3 млрд рублей, отмечает издание. По данным следствия, еще недавно у компании «Оптический холдинг» кроме Шарыкина был и второй собственник — Эдуард Таран, которому принадлежало 50% акций компании. Вместе с тем сегодня в новосибирском офисе компании «РАТМ Холдинг», а также по месту жительства и Тарана, и Шарыкина проходили следственные мероприятия.