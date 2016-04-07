Москва, 7 апреля, 2016, 21:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пока не готов пойти на то, чтобы дать двум российским независимым компаниям «Роснефти» и «Новатэку» разрешение на экспорт газа, однако эти компании будут продолжать «атаковать» главу государства с подобными просьбами. При этом сами компании интересуется только собственной выгодой, а не интересами страны. Об этом сегодня, 7 апреля, заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов корреспонденту ИА REGNUM.

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«Роснефть» и «Новатэк» будут продолжать агрессивные атаки (президента просьбами — ред.), потому что в целом их интересует собственная прибыль, собственные интересы, они категориями общими мыслить не привыкли. Но пока Владимир Путина им до конца обработать не удается. Пока это решение явно не принято. Но попытки здесь будут продолжаться», — отметил эксперт.

По его мнению, в настоящий момент глава государства не готов к тому, чтобы дать разрешение другим компаниям, кроме «Газпрома», право на экспорт. Путина к этому всячески подталкивают, но у президент есть достаточно серьезные сомнения в том, что это нужно делать. Главный аргумент заключается в том, что разрешение для «Новатэка» и «Роснефти» о самостоятельной продаваже газ будет означать только одно: конкуренцию российского газа с газом же, что будет приводить к снижению цен и столкновению российских производителей лбами в интересах иностранных покупателей, объяснил Константин Симонов.

«Потому что, несмотря на то, что «Роснефть» и «Новатэк» пытаются убедить Путина, что тем самым они увеличат общие продажи, в реальности вызывают большие сомнения. Потому что в Европе идет борьба не с «Газпромом», а с российским газом в целом, и там прикинуться, что мы же не «Газпром», мы — другие не получится».

Эксперт подчеркнул, что, например, в Китае прекрасно понимают ситуацию с российскими поставщиками. В том случае, если «Роснефть» заключит контракты с КНР, то, безусловно, для китайской стороны это повод начать торговлю с «Газпромом» по более дешевым ценам:

«Соответственно, прямые продажи со стороны «Роснефти» китайцам — это, естественно, аргумент в пользу Китая. Зачем им давать этот козырь совершенно непонятно. Это главное, что Путина останавливает, судя потому, что он пока на эти письма не отреагировал: он крайне аккуратно относится к этим вопросам», — объяснил Симонов.

Однако, помимо ситуации на внешнем рынке, существуют проблемы и внутри страны. То есть «Газпром» платит за инфраструктуру, за развитие инфраструктуры, а независимые компании по их трубопроводам хотят продавать газ, к примеру, в Китай. И здесь возникает главный вопрос о том, кто будет компенсировать финансовые затраты. Также, по мнению эксперта, известен сюжет, который связан с тем, что экспортная выручка «Газпрома» используется на развитие транспортной инфраструктуры внутри страны. То есть модель, согласно которой, внутренний рынок закрывается за счет экспортных доходов:

«Газпром» всегда и говорил: «Мы поддерживаем инфраструктуру и имеем избыточные мощности, которые поставим в летний период, чтобы обеспечить их также зимой. Эти вопросы они остаются».

Почему «Роснефть» претендует на право продавать газ в Китай через трубопровод «Газпрома»?

«Газпром» строит трубопровод «Сила Сибири», идущий в КНР, своими силами. «Роснефть», в свою очередь, требует дать ей место в чужой трубе на основании того, что в России есть пункт о не дискриминационном доступе производителей к трубе, объяснил директор Фонда национальной энергетической безопасности.

«Идея такая: если у «Роснефти» есть, скажем, китайские партнеры, и она отменяет экспортную монополию, то она требует дать ей доступ к трубе по фиксированному тарифу, чтобы качать газ туда. Но поскольку экспортная монополия все-таки пока отменена не будет, там, соответственно, идея несколько другая возникает. «Роснефть» говорит: «Хорошо, пусть газ продает сам «Газпром» (эта идея и «Новатэком» тоже озвучивается). То есть «Газпром» перевозит газ через границу, а дальше этот газ он продает трейдерам, например, «Роснефти», и дальше «Роснефть» продает китайцам, например. Здесь возникает вопрос: по какой цене «Газпром» должен покупать газ и возвращать «Роснефти».

«Роснефть» выступает за то, чтобы «Газпром» покупал у компании газ по формуле «Нетбэка»: из стоимости экспортной продажи вычитаются расходы. Далее возникает вопрос, зачем это нужно «Газпрому» как инвестору этого трубопровода. Эксперт разъяснил позицию «Роснефти» по этому вопросу:

«Компания всячески упирает на то, что нужно помогать независимым производителям и нужно заставлять монополию это делать. При этом вопрос, кто будет нести инвестиционную ответственность за инфраструктуру, он повисает в воздухе. Потому что получается, что «Газпром» строит за свои деньги трубу, а потом нужно в нее пускать другие компании, а потом еще платить им по принципу «Нетбэка». То есть фактически в этом плане «Роснефть» должна получать абсолютно иную цену за газ, который привязан к экспортной выручке».

Предыдущий опыт «Роснефти»

Россия уже несколько лет назад либерализировала экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Тогда «Роснефть», говорит Симонов, тоже громко заявляла о необходимости строительства завода на Сахалине. При этом на самом деле газ с «Сахалина-1» является проектом соглашения о разделе продукции (СРП), СРП никогда не попадал под действие закона об экспортной монополии. То есть продавать «голубое топливо» продавать газ с «Сахалина-1» можно было и без принятия дополнительного закона:

«Но тем не менее закон был принят, но никакого завода на Сахалине «Роснефть» не построила, даже никаких работ строительных не ведет. Сколько было шума, но все это было использовано для того, чтобы сказать: «Вот видите, мы же легализовали экспорт СПГ — ничего страшного. Давайте пойдем дальше». А то, что обещали построить новый завод и начать экспорт, об этом вообще уже все забыли. Ни завода нет, ни площадки, ни проекта. И спрашивается, зачем было столько шума, чтобы принимать закон, который в реальности оказался совершенно никому не нужен».

Ранее ИА REGNUM писало о том, что «Роснефть» предпринимает новые попытки разрушить монополию «Газпрома», сейчас — по направлению в Китай. Речь идет о переговорах «Роснефти» с китайской компанией Beijing Gas Group о поставках газа по трубопроводу «Сила Сибири».