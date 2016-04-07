Ставрополь, 8 апреля, 2016, 00:04 — ИА Регнум.



64parallel.ru Суд

В Ставропольском крае 8 апреля ожидается оглашение приговора руководителю одного из подразделений преступной организации «Вилаят Дагестан» Сиражудину Гучучалиеву, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ставропольском краевом суде.

Следствие полагает, что уроженец Дагестана Гучучалиев принял активное участие, а затем и возглавил подразделение бандформирования «Вилаят Дагестан» — «Шамилькалинский сектор». Гучучалиев возглавил организацию в конце мая 2012 года, после ликвидации силовиками экс-руководителей сектора Эльдоста Зульфугарова и Гусейна Мамаева.

На счету бандгруппы целый ряд тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе, терактов, нацеленных на насильственное изменение конституционного строя России и нарушение ее территориальной целостности путем отделения от России республики Дагестан и создания на ее территории нового исламского государства с шариатской формой правления.

Банда добивалась воздействия на органы власти Республики Дагестан, с тем, чтобы прекратилось противодействие религиозному экстремизму и радикальному исламу.

Гучучалиев был задержан раненым 31 мая 2013 года во время спецоперации в пригороде Махачкалы Ленинкенте.

По данным следствия, Гучучалиевым совершено 13 преступлений, в том числе убийство судьи Верховного суда Республики Дагестан в связи с рассмотрением им дела в суде. Гучучалиев также совершил пять посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов, в результате которых ряд сотрудников погибли, а другим был причинен тяжкий вред здоровью.

В суде отметили особую сложность дела Гучучалиева, которое рассматривалось Ставропольским краевым судом более одного года. Процесс проходил в закрытом режиме.