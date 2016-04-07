Минск, 7 апреля, 2016, 20:26 — ИА Регнум. Рабочая поездка посла Белоруссии в ЮАР Андрея Молчана проходит 5−8 апреля в мозамбикском городе Мапуту, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

пресс-служба МИД Белоруссии Посол Белоруссии в ЮАР Андрей Молчан и исполнительный директор Конфедерации деловых ассоциаций Мозамбика Луис Ситое

Молчан встретился с министром сельского хозяйства и продовольственной безопасности Мозамбика Жозе Антонио Пашеко, а также с вице-президентом/исполнительным директором Конфедерации деловых ассоциаций Мозамбика (CTA) Луисом Ситое.

«Стороны обсудили широкий круг вопросов, связанных с развитием всестороннего сотрудничества Белоруссии и Мозамбика, укреплением политического диалога, формированием повестки дня совместной комиссии по сотрудничеству, проведение которой запланировано на ближайшее время», — сказано в кратком официальном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко распорядился диверсифицировать экспорт постсоветской республики, перенаправив треть поставок на «дальнюю дугу». МИД Белоруссии поручено изучать новые рынки сбыта белорусской продукции, а также развивать политические связи в рамках концепции «многовекторности».