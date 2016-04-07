Москва, 7 апреля, 2016, 19:40 — ИА Регнум. Европа сама открыла президенту Турции неограниченные возможности для шантажа. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич, комментируя заявление Реджепа Эрдогана.

123rf.com Шантаж

«Судя по всему, в ЕС уже десять раз пожалели, что связались с Эрдоганом. В этой игре все козыри на руках у последнего — проблема беженцев, напугавшая Европу до смерти, открывает перед турецким президентом неограниченные возможности для шантажа и манипулирования. Европа бы рада откупиться деньгами, но Турция хочет еще и в Евросоюз, да поскорей», — говорит Клинцевич.

«Не знаю, как дальше будут разворачиваться события. Очевидно одно: шантажист, получая требуемое, с каждым разом запрашивает все больше. Пригрозив отказом от сделки с мигрантами, Эрдоган пробует Европу на зуб», — отметил сенатор.

Президент Турции пригрозил Европе отказом от дальнейшей реализации соглашения с ЕС о возвращении мигрантов из Европы в Турцию, если Евросоюз не будет выполнять свои обязательства.