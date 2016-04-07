Ереван, 7 апреля, 2016, 19:22 — ИА Регнум. Карабахский конфликт должны решать дипломаты, а не военные, завил журналистам 7 апреля в Ереване премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совместного заявления для прессы с главой правительства Армении Овиком Абрамяном.

news.am Медведев на пресс-конференции в Ереване

«Конечно, мы не могли сегодня не обсудить ситуацию, которая сложилась вокруг Нагорного Карабаха, я обсуждал её и с премьером, вечером планирую обсудить её с президентом страны. Ситуация, вне всякого сомнения, вызывает у нас крайне серьёзную обеспокоенность», — завил Медведев.

Он также выразил надежду, что будет соблюдаться режим прекращение огня: «И надеемся на то, что возобновиться политический процесс, в который было очень многое вложено, чтобы урегулированием занимались дипломаты, а не военные, и чтобы не гибли люди и не разрушалась инфраструктура».

При этом Медведев отметил, что Россия и дальше готова играть посредническую роль, использовать влияние в рамках соответствующих структур. «Альтернативы используемому сегодня механизму нет, он закреплен решениями Совета безопасности ООН и ОБСЕ. Самое главное, ещё раз хотел бы подчеркнуть — это исключить срыв конфликта в горячую фазу, поскольку это может иметь самые трагические последствия для региона. Но обсуждение этого вопроса будет продолжено», — отметил премьер-министр РФ.

В свою очередь Овик Абрамян отметил, что Армения будет продолжать выполнять свои обязательства по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха и придаёт важное значение сохранению перемирия.

«Республика Армения как одна из сторон соглашения о прекращении огня от 1994 года будет продолжать полноценно выполнять все свои обязательства по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха. Мы придаем важное значение сохранению режима прекращения огня», — сказал Абрамян.