Душанбе, 7 апреля, 2016, 19:11 — ИА Регнум. В медучреждениях Таджикистана сегодня, 7 апреля, прошел День открытых дверей, приуроченный к Всемирному дню здоровья, сообщила информационная служба «Авеста» со ссылкой на пресс-центр Министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.

Геррит ван Хонтхорст. Зубной врач. 1622

Отмечается, что в рамках акции один день во всех медицинских учреждениях диагностика, консультация и лечение больных проводились бесплатно. Особое внимание было уделено диагностике диабета.

Кроме того, во всех хирургических отделениях государственных учреждений были проведены бесплатные операции.

Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля ежегодно с 1950 года. Идея была выдвинута в 1948 году на первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Каждый год Всемирный день здоровья посвящен какой-либо теме. В нынешнем году его темой стал диабет.