Ереван, 7 апреля, 2016, 18:57 — ИА Регнум. Армения будет получать газ от России по $150 вместо $165 за тысячу кубометров. Об этом заявил журналистам министр энергетики Армении Левон Йолян по окончании встречи премьер-министров Армении и России Овика Абрмаяна и Дмитрия Медведева в Ереване 7 апреля.

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«На границе газ будет стоить $150. Окончательный тариф для потребителей будет выработан позднее. Для этого необходимы соответствующие расчеты», — заявил он.

Комментируя договоренность по поставкам газа, глава правительства России заявил: «Мы договорились по энергетическим вопросам, включая вопросы поставки газа, что, безусловно, исключительно важно для обеспечения стабильности энергопотребления в Армении и развития республики в целом».

Стороны обсудили также программу продления срока эксплуатации Армянской АЭС. Премьеры выразили надежду, что уложатся в пятилетний срок. «Началась практическая реализация программы модернизации Армянской АЭС, это уникальный проект. Обычно такие проекты длятся долго, но мы в Армении надеемся уложиться в пятилетний срок», — заявил Медведев.

По завершении переговоров подписаны ряд двухсторонних договоров, в частности о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, о сотрудничестве в области градостроительства, архитектуры, строительства, жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства, о внесении изменений в Соглашение между правительством России и правительством Армении о порядке формирования цен при поставке природного газа в Республику Армения от 2 декабря 2013 года, дополнение к контракту между ООО «Газпром экспорт» и ЗАО «Газпром Армения» на поставку природного газа в Республику Армения в 2014—2018 годах от 2 декабря 2013 года.

«Газпром» будет и дальше принимать участие в развитии газотранспортной инфраструктуры Армении. Мы укрепляем сотрудничество с нашими армянскими партнерами. «Газпром» оперативно реагирует на увеличение спроса на газ на рынке республики и готов наращивать поставки, в том числе из Ирана в рамках обменных операций. Кроме того, компания будет и дальше принимать участие в развитии газотранспортной инфраструктуры Армении», — заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе церемонии подписания документа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев прибыл в Армению с рабочим визитом 7 апреля. 8 апреля в Ереване должен был состоятся межправительственый саммит ЕАЭС, однако в связи с началом боевых действий в Карабахе Казахстан, который председательствует сейчас в Евразийском межправительственном совете, предложил перенести саммит в Москву. Вместо этого 8 апреля российский премьер посетит Баку.