Донецк, 7 апреля, 2016, 18:54 — ИА Регнум. К лету 2016 года все жители Донетчины, которые не имеют украинских паспортов или по возрасту нуждаются в его замене, получат паспорта ДНР. Как сообщают СМИ ДНР, об этом сегодня, 7 апреля, заявил глава ДНР Александр Захарченко, передает ИА REGNUM.

av-zakharchenko.su Александр Захарченко вручает паспорта ДНР

«Вначале выдаем молодежи и тем, кому по возрасту пора менять документ. Уже выдано несколько сотен республиканских паспортов. Думаю, к лету документами будут обеспечены все остро нуждающиеся. Затем будем выдавать всем жителям», — сказал ДАН Захарченко.

Глава ДНР призвал жителей, у которых имеется паспорт украинского образца, не создавать «ажиотажа и подождать» с получением документа республиканского образца. «Все желающие смогут избавиться от этого «трезубца». Процесс набирает обороты», — отметил Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Захарченко вручил первые 20 паспортов ДНР. 18 марта на пресс-конференции глава ДНР отметил, что паспорта республиканского образца смогут получить жители, проживающие на подконтрольных Украине территориях Донетчины, в частности жители Краматорска и Мариуполя. «Это наши граждане и если они желают, то смогут их (паспорта ДНР — прим. ИА REGNUM) получить», — пообещал Захарченко.