Париж, 7 апреля, 2016, 18:50 — ИА Регнум. Лидер французского «Национального фронта» Марин Ле Пен приветствовала результаты референдума в Нидерландах по вопросу ратификации соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом. Об этом она написала в своем Twitter сегодня, 7 апреля.

JÄNNICK Jérémy Марин Ле Пен

Ле Пен написала, что рада триумфу патриотических сил на референдуме в Нидерландах по договору между Евросоюзом и Украиной.

Напомним, накануне в Голландии прошел референдум, на котором нидерландские подданные выступили против ратификации соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.

По предварительным данным явка на референдуме составила 32,2%, что позволяет считать плебисцит состоявшимся. 38,1% проголосовавших выступили за соглашение, 61,1% — против. Окончательные итоги референдума будут объявлены 12 апреля.

Стоит отметить, что по нидерландскому законодательству, референдум носит консультативный характер и не обязателен для исполнения властями. Тем не менее власти довольно серьезно отнеслись к референдуму и собираются вновь вернуться к вопросу ратификации соглашения об ассоциации Украины с ЕС.