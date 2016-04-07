Москва, 7 апреля, 2016, 20:35 — ИА Регнум. По мотивам рассказа Стивена Кинга «Детки в клетке» в России снимут короткометражный фильм. Картину выпустит кинокомпания Big Time Films. За режиссуру уже взялся Александр Домогаров — младший, известный ролью лыжника в киноальманахе «Ёлки» Тимура Бекмамбетова.

Цитата из к/ф «Детки в клетке». реж Александр Домогаров мл. 2016. Россия За забором

В центре сюжета фильма — пожилая учительница младшей школы, которая считает, что дети из ее класса одержимы демонами. И с каждым днем их становится все больше. Она решается на отчаянный шаг в борьбе со злом. Но реально ли это зло или же она просто сходит с ума?

По словам Домогарова, права на книгу были куплены у Стивена Кинга за 1 доллар. Рассказ «Детки в клетке» входит в его Dollar Babies — истории, которые Кинг предлагает для экранизации молодым режиссёрам.

«Я большой поклонник творчества Кинга, и режиссёром хотел быть всегда, — рассказывает Домогаров корреспонденту ИА REGNUM. — Начав читать его рассказы один за другим, я выбрал тот, который показался мне доступным для съёмок. Поначалу я думал, что эту историю будет легко снять. Школа, немного локаций… Сейчас я понял, что это не так».

Цитата из к/ф «Детки в клетке». реж Александр Домогаров мл. 2016. Россия Детки

Работа над фильмом началась почти год назад. Но из-за поиска финансирования проект был приостановлен. «Когда я снимался в «Ёлках», все заработанные деньги откладывал на фильм. Но в итоге наши желания всё же превысили наши возможности, и всё упёрлось в финансирование. Мы ищем спонсора, и если найдём, проект будет закончен к концу лета», — рассказывает Домогаров.

По плану фильм будет иметь 20-минутный хронометраж, чтобы уложиться по формату в короткометражные программы фестивалей. «Изначально планировалось 25 минут, но теперь постараемся немного ужать, хотя история сама по себе очень интересная, и персонажей нужно раскрыть. Стремимся сделать жанровое зрительское кино, которое будет интересно посмотреть».

Домогаров рассказал, как подбирали актёров на главные роли: «Кадры для трейлера мы доснимали в одной из школ, там я увидел мальчика, который, как мне показалось, очень удачно смотрелся бы в фильме. Я попросил его сыграть в сцене из трейлера, он согласился, и мы отлично отсняли тот эпизод. Если он согласится сниматься дальше, я с удовольствием буду с ним работать».

Цитата из к/ф «Детки в клетке». реж Александр Домогаров мл. 2016. Россия Интерес

Несмотря на жанр ужасов, большая часть актёров в фильме — дети. «В конце есть достаточно жуткая сцена, и я думал, что будут проблемы с детским участием. Поэтому мы начали очень мягко, разговаривали сначала с детьми, потом с родителями… Но оказалось, что дети очень хотят сниматься, и больших трудностей не возникло. Мы представляем всё как игру, на съёмках весело, поэтому детям не страшно», — говорит режиссёр.

Главную роль учительницы в «Детках в Клетке» сыграла советская и российская актриса Ёла Санько. «Когда я впервые увидел её в фильме «Глянец» Андрея Кончаловского, я понял, что именно она подходит на роль. Очень характерное лицо», — комментирует Домогаров.

4 апреля Big Time Films выпустила трейлер фильма.