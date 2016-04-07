Архангельск, 7 апреля, 2016, 18:18 — ИА Регнум. «В Архангельской области предприниматели, занимающиеся лесозаготовкой и лесопереработкой, не имеют возможности эффективно развивать бизнес. Это связано с целым рядом проблем», — заявил на заседании по вопросам ЛПК исполнительный директор Союза лесопромышленников Архангельской области Сергей Гуцало, передает корреспондент ИА REGNUM.

pixabay.com Заготовка древесины

«Ни для кого не секрет, что основная нагрузка по обеспечению жизнедеятельности поселений лежит на плечах предпринимателей региона. Сохранить бизнес в условиях сложной транспортной логистики крайне сложно. Производство в тех объемах, которое требуется для эффективного инфраструктурного развития муниципальных образований, развито слабо. Предприниматели, занятые на лесозаготовке и лесопереработке, не имею возможности эффективно развивать бизнес. Прежде всего, как я сказал, это связано с отдаленностью территорий», — сказал Сергей Гуцало.

Также он отметил, что лесных участков для малых предприятий выделяется крайне мало. «Покупка леса с торгов с учетом транспортной составляющей влечет за собой повышение себестоимости продукции и негативно отражается на рентабельности бизнеса. На мой взгляд, стратегия социально-экономического развития области, безусловно, должна учитывать интерес малого и среднего бизнеса, занятого в лесном секторе. Одним из ключевых направлений, требующих внимание власти, являются предприниматели в муниципальных образованиях региона. Такая негативная тенденция, как не равномерное развитие предпринимательства на местах связана, прежде всего, с низкими показателями эффективности муниципальной власти. Необходимо стремиться к конструктивному и взаимному диалогу бизнеса и власти», — считает Сергей Гуцало.

Кроме этого, он отметил, что отсутствие производств на территории муниципальных образований определяет высокий процент миграции населения в города.

«Необходимо учитывать и проблемы кадровой составляющей для малого и среднего бизнеса. Необходимо усилить меры работы в этом направлении, а также обратить пристальное внимание на усиление законодательной инициативы», — резюмировал Сергей Гуцало.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за последние годы объемы лесозаготовки в Архангельской области катастрофически падают. Леспром в регионе исчезает, предприятий по переработке древесины практически не осталось.