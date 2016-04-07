Вашингтон, 7 апреля, 2016, 18:59 — ИА Регнум. Скачущие цены на нефть и нестабильная ситуация на нефтяном рынке в целом стали одной из главных причин масштабного сокращения количества работающих буровых установок. Так, сегодня, 7 апреля, компания Baker Hughes опубликовала данные, согласно которым, число нефтегазовых буровых установок по всему миру сократилось за март почти на 12%, то есть на 210 единиц, передает корреспондент ИА REGNUM.

pixabay.com Нефтяная платформа

Сокращения работающих буровых установок происходило в общемировых масштабах. В Латинской Америке, например, число буровых установок упало на 19 единиц (8,02%), осталось 218 штук. На Ближнем Востоке закрыли семь установок (1,73%) до 397 штук. Аналогичная ситуация, правда, с большим размахом наблюдается в США: за март была приостановлена работа 54 единиц (10,15%) до 476. В Канаде, сократив работу 123, в «строю» оставили лишь 88. Незначительное сокращение числа работающих установок произошло в Африке и странах АТР. На африканском континенте было временно закрыто три установки (3,41%), в работе осталась 91. В странах АТР за март приостановили работу лишь одной установки, при 183 работающих.

Примечательно, что в целом за год количество установок сократилось на 1006 штук: падение составило 39,34%. Максимальная доля сокращений пришлась на США и Канаду, в этих странах, как по показателям за месяц, так и за год сократили больше всего буровых установок по сравнению с другими странами мира. В Соединенных Штатах за период с 25 марта по 1 апреля коммерческие запасы «черного золота» упали почти до 530 млн баррелей, то есть на 4,93 млн баррелей. Причем это уменьшение запасов превысило ожидание экспертов Bloomberg, по их прогнозам сокращение должно было составить максимум 2,85 млн баррелей. В связи с резким падением запасов нефти подскочили цены на нефть, причем до максимальных значений.

Сложная ситуация на мировом нефтегазовом рынке не обошла стороной и Норвегию. Здесь, как ранее писало ИА REGNUM, компания-поставщик бурового оборудования National Oilwell Varco продолжит сокращения сотрудников своего подразделения. В 2015 году лишились работу уже 2400 человек, однако сегодняшние низкие цены на нефть ставят под угрозу рабочие месте других сотрудников. Массовые сокращения будут проводиться в обязательном порядке: такое решение уже приняло руководство компании в связи с колебаниями на нефтяном рынке. Представитель National Oilwell заявил:

«Нет никаких признаков, что рынок улучшится».

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Станет ли сокращение числа работающих буровых установок спасением для нефтяников? Компания энергетической аналитики Wood Mackenzie полагает, что не станет. По мнению экспертом центра, даже если на рынке произойдет дефицит «черного золота», то рост цен все равно сразу спасен не будет. Потому что компании, занимающиеся добычей нефти, будут «прожигать» свои запасы на фоне низких цен, а долги при этом расти не прекратят. Таким образом, когда не рынке ситуация стабилизируется, нефтяники сначала будут погашать долги, а уже потом наполнять резервуары нефтью, то есть новые капитальные затраты будут возможны только при полном решение основных вопросов. В такой ситуации рост цен на нефтегазовом рынке получит дополнительный стимул, уверены специалисты Wood Mackenzie.