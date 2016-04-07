Тверь, 7 апреля, 2016, 18:11 — ИА Регнум. Тверское предприятие «СКФ Тверь» планирует расширять существующее производство подшипников. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, врио губернатора Игорь Руденя и руководитель компании Альрик Даниелсон сегодня, 7 апреля, договорились о том, что правительство области будет создавать инвестору необходимые условия.

Redline Подшипники

Компания SKF — один из первых иностранных инвесторов в Тверской области, работающий в регионе в течение восьми лет.

«Предприятие «СКФ» для нас — один из приоритетных инвесторов, которому мы готовы оказывать содействие и обеспечивать дальнейшее развитие. Рост ваших производственных показателей позволит нам увеличить поступление налогов в бюджет и количество рабочих мест», — отметил Игорь Руденя.

Сегодня продукция тверского завода занимает половину российского рынка в своем сегменте. В настоящее время руководство компании рассматривает возможность развития своего проекта. Для этого у инвестора уже есть земельный участок, который позволяет разместить новые мощности.

«Наша задача — внедрение новых инженерных решений и открытие новых производств. Только так мы можем иметь конкурентное преимущество на рынке. Важный момент — конструктивное сотрудничество с властью. Тверская область в этом нас полностью устраивает», — отметил президент компании Альрик Даниелсон.

Кроме того, подчеркнул Игорь Руденя, развитие предприятия позволит остановить распространение на рынке нелицензионных китайских подделок знаменитых подшипников.

«Если мы реализуем наши планы, то появления таких копий удастся избежать, ведь подшипник, произведенный в Твери, имеет хорошую репутацию и отличается высоким качеством», — резюмировал Игорь Руденя.