Калуга, 7 апреля, 2016, 18:01 — ИА Регнум.



vest-news.ru Санкт-Петербургский Медиафорум ОНФ

Два журналиста из Калужской области — Татьяна Зимушкина и Андрей Миловидов вошли в число 300 российских журналистов — победителей конкурса журналистских работ, организованным Общероссийским народным фронтом.

Как сообщили 7 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе калужского отделения ОНФ, калужские журналисты принимают участие в Санкт-Петербургском Медиафоруме независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» Общероссийского народного фронта. Центральные темы Медиафорума посвящены обсуждению острых проблем жизни регионов и профессиональных вопросов развития независимой журналистики России.

Центр правовой поддержки журналистов ОНФ представил на мероприятии юридический справочник, который содержит ответы на самые важные и острые для журналистов вопросы.

«Это масштабное мероприятие, очень важное для региональных журналистов, потому что они не только могут собраться вместе, обсудить особенности работы в каждом регионе, но и пообщаться с экспертами и представителями власти, задать им интересующие вопросы, — заявила корреспондент калужской областной телерадиокомпании «Ника» Татьяна Зимушкина. Очень интересная информация, которую участники форума получили от правового центра поддержки журналистов. Наши коллеги часто сталкиваются с ситуациями, когда препятствуют их работе, кто-то куда-то не пускает, говорит: вы не можете тут снимать и так далее. Журналисты могут лучше узнать свои права и обязанности».

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин завершил Медиафорум Общероссийского народного фронта в Петербурге цитатой Дмитрия Лихачева о патриотизме. Президент также подчеркнул, что патриотизм всегда был составляющей самосознания жителей России. Глава государства согласился с гостем Медиафорума, немецким политиком Вилле Виммером, который среди составляющих национальной идеи России перечислил соблюдение прав человека, заботу о мире и интересах нации, семьи и веры.

«Наш гость правильно выразил то, что представляет общечеловеческие ценности, что актуально и для России. А я добавлю только одно к этому: что касается России, очень важно чувство патриотизма, национальной идентичности, что в некоторых странах утрачивается. К сожалению для них. У нас это внутри есть, у нас это в сердце — любовь к Отечеству», — заявил Путин.

В конце выступления он процитировал слова Дмитрия Лихачева о патриотизме.

«Патриотизм кардинально отличается от национализма. Национализм — это ненависть к другим народам. А патриотизм — это любовь к своей родине», — напомнил Владимир Путин.