Ереван, 7 апреля, 2016, 17:56 — ИА Регнум. Премьер-министр России Дмитрий Медведев, который 7 апреля прибыл в Ереван с рабочим визитом, посетил комплекс Цицернакаберд и возложил венок в Мемориалу жертв Геноцида армян.

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После церемонии премьер-министр России отправился в дом правительства, где состоится встреча с премьер-министром Армении Овиком Абрамяном, после чего переговоры продолжатся в расширенном составе. По окончанию переговоров главы правительств двух стран подпишут документы о двустороннем сотрудничестве. В частности, планируется, что будет обвялено о снижение цены на российский газ для Армении. Абрамян и Медведев выступят с заявлением для представителей СМИ. Запланирована также встреча Медведева с президентом Армении Сержем Саргсяном.

8 апреля в Ереване должен был состоятся межправительственый саммит ЕАЭС, однако в связи с началом боевых действий в Карабахе Казахстан, который председательствует сейчас в Евразийском межправительственном совете, предложил перенести саммит в Москву. Вместо этого 8 апреля российский премьер посетит Баку.

В состав возглавляемой премьер-министром делегации входят министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень, министр транспорта Максим Соколов, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, руководитель федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова, первый заместитель министра экономического развития Алексей Лихачев, заместитель министра иностранных дел Василий Небензя, заместитель министра финансов Сергей Сторчак, заместитель министра энергетики Анатолий Яновский, генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Игорь Комаров, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.