Ашхабад, 7 апреля, 2016, 17:44 — ИА Регнум. В Туркмении стартовал спортивно-оздоровительный месячник «Здоровье и счастье», приуроченный к Всемирному дню здоровья. Об этом сообщил государственный информационный портал «Туркменистан: золотой век» сегодня, 7 апреля.

Цитата из к/ф «Семь стариков и одна девушка». Реж. Евгений Карелов. 1968. СССР

В рамках месячника и в столице республики, и в ее регионах проводятся массовые спортивные, общественно-политические и культурные акции, соревнования по различным видам спорта и состязания по национальным играм, а также концерты.

«Твердо уверен, что мероприятия, организуемые в честь этого международного праздника, утверждающего высокие гуманистические идеалы, послужат приумножению успехов и достижений нашей Отчизны, здоровой и счастливой жизни народа. Все эти меры способствуют повышению социально-культурной значимости Всемирного дня здоровья, являются наглядным свидетельством приумножения международного авторитета Туркмении, превращения спорта в важную часть нашей культуры, повседневное жизненное правило», — подчеркнул президент Гурбангулы Бердымухамедов, поздравляя соотечественников с праздником.

Глава республики отметил, что государство тратит солидные денежные средства на развитие массового физкультурно-оздоровительного движения и спорта. По его словам, во всех регионах страны строятся соответствующие международным стандартам спортивные объекты и конноспортивные комплексы, спортшколы и оздоровительные центры. Также туркменский лидер заострил внимание на том, что сейчас в Ашхабаде завершается возведение Олимпийского городка, предназначенного для проведения соревнований международного масштаба и призванного стать ведущей базой для подготовки туркменских спортсменов к Олимпийским играм, чемпионатам мира и Азии.

«Мы уделяем особое внимание сотрудничеству с Международным олимпийским комитетом, спортивными федерациями, и в частности, с Олимпийским советом Азии, развиваем дружественные связи с государствами мира в области физкультуры и спорта. Тот факт, что, наряду с 45 странами Азии, 17 государств Австралии и Океании выразили намерение участвовать в проводимых в 2017 году в Ашхабаде V Азиатских играх, является ярким свидетельством международного признания проводимой нами государственной политики по развитию спорта. Еще раз искренне поздравляю вас с Всемирным днем здоровья — международным праздником, олицетворяющим здоровье, единство и сплоченность, колоссальный созидательный потенциал нашего общества!» — говорится в послании туркменского лидера.

В то же время информационно-аналитический портал «Хроника Туркменистана» сообщил о том, что власти Туркмении заставляют руководство практически всех работающих на территории республики государственных и частных предприятий, а также организаций и учреждений делегировать часть своих работников для присутствия на массовых спортивных мероприятиях как в качестве болельщиков, так и в качестве участников.

«Спортивную форму и велосипеды люди, назначенные спортсменами, должны покупать за свой счет. Причем бюджетники должны покупать все необходимое в городском хякимлике, а хозрасчетные и частные предприятия — на швейной фабрике. Это не значит, что покупают спортивные товары местных производителей. Все поступает из Ашхабада, и ответственные лица используют склады швейной фабрики лишь для хранения и реализации. Очевидно, что, как и многие массовые мероприятия в стране, месячник спорта используется чиновниками для собственной финансовой выгоды», — констатируют туркменские правозащитники.

ИА REGNUM напоминает, что в конце февраля 2016 года президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов отдал госорганам и общественным организациям страны распоряжение о проведении среди граждан массовой пропаганды принципов здорового образа жизни. Также туркменский лидер приказал ежегодно в период с 5 апреля по 5 мая проводить в республике массовые физкультурно-спортивные и культурно-оздоровительные акции «Здоровье и счастье».