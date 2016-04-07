Москва, 7 апреля, 2016, 17:38 — ИА Регнум. Международные резервы Российской Федерации за неделю выросли на 0,9%. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщает пресс-служба Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Сообщается, что международные резервы РФ на 1 апреля текущего года составили $387 млрд, тогда как 25 марта они составляли $383,5 млрд.

Таким образом рост составил $3,5 млрд или 0,9%.

При этом в Центробанке подчеркнули, что рост резервов связан преимущественно с положительной курсовой и рыночной переоценкой.

Напомним, международные резервы России, которые иногда называются золотовалютными резервами, представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ.

Эти резервы состоят из монетарного золота, резервной позиции в МВФ, специальных прав заимствования (СДР) и средств в иностранной валюте.

За прошлый год международные резервы РФ снизились на 4,4% — до $368,4 млрд.