Путин: третья нитка энергомоста в Крым заработает «через несколько дней»
Симферополь, 7 апреля, 2016, 17:31 — ИА Регнум. Третья из четырёх веток энергомоста из Краснодарского края в Крым по дну Керченского пролива будет подключена «через несколько дней», сообщил президент России Владимир Путин на медиафоруме независимых и местных региональных СМИ «Правда и справедливость» в Санкт-Петербурге 7 апреля.
«Через несколько дней будет третья нитка энергомоста введена в строй», — сказал Путин.
По его словам, в мае 2016 года ситуация с энергоснабжением Крыма «значительно улучшится».
Как сообщало ИА REGNUM, первая ветка энергомоста заработала 2 декабря 2015 года, вторая — спустя две недели. Энергопереток из Кубани в Крым составил более 400 МВт. Столько же позволит поставлять в Крым и вторая очередь энергомоста.
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