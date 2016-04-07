Севастополь, 7 апреля, 2016, 17:26 — ИА Регнум. В Балаклаве 7 апреля прошло оформление пограничными и таможенными органами первой яхты в новом участке морского пункта пропуска «Севастополь», передает корреспондент ИА REGNUM.

VascoPlanet (tm) Балаклавская бухта

«Открытие нового участка пункта пропуска в Балаклаве оценят многие яхтсмены, — считает президент Федерации парусного спорта Севастополя Валерий Зубков. — До сегодняшнего дня, чтобы пройти необходимые процедуры оформления, капитаны яхт должны были вести свои суда в Севастопольскую бухту. Это дополнительный маршрут в 25 миль, который требует учитывать погодные условия и занимает время, связан с дополнительными расходами».

По словам специалиста по организации заходов яхт в Севастополь Олега Кумкина, условиями захода в Севастополь интересуются как яхтсмены из России — Калининграда, Сочи, так и других стран: Болгарии, Франции, Италии. Упрощение условий для прохождения необходимых контрольных процедур, по его мнению, положительно скажется на привлекательности Севастополя как порта захода.

В настоящее время в Севастополе яхтенные марины заполнены приблизительно на 95% — в общей сложности это более 1000 яхт и маломерных судов.