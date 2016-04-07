Тбилиси, 7 апреля, 2016, 17:25 — ИА Регнум. Останки еще 12 грузинских воинов, погибших при взрыве самолета в Бабушерском аэропорту, в Абхазии, в сентябре 1993 года, идентифицированы. По информации министерства по делам вынужденно перемещенных с «оккупированных территорий» лиц, беженцев и расселения Грузии, 8 апреля останки погибших будут доставлены из Национального бюро судебной экспертизы в кафедральный собор Святой Троицы, где 8−9 апреля пройдет гражданская панихида.

Василий Верещагин. Апофеоз войны. 1871

Они будут похоронены с воинскими почестями 9 апреля на Димгорском братском кладбище в Тбилиси.

В 2010 году под эгидой Красного Креста была создана двусторонняя грузино-абхазская координационная группа, которая изучает вопрос поиска без вести пропавших в результате грузино-абхазского конфликта 1992−1993 годов. В результате переговоров было решено начать вскрытие Бабушерского братского кладбища и эксгумацию останков погибших.

С целью идентификации останков их доставили в Национальное бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули. Полученные в Грузии генетические профили были направлены в лабораторию ДНК Загребского университета. В результате проведенных исследований идентифицированы останки 43 погибших.

Представители грузинской и абхазской стороны достигли договоренности, что в 2016 году будут вскрыты еще два захоронения, где погребены останки более 100 погибших.