Ставрополь, 7 апреля, 2016, 17:22 — ИА Регнум.



Диего Веласкес Меркурий и Аргус. 1659

В Ставропольском кре 17 предприятий малого и среднего бизнеса стали лауреатами регионального этапа конкурса Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» по итогам 2015 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

Среди ставропольских предприятий-победителей конкурса есть те, что осуществляют экспортную деятельность. Все победители награждены специальными дипломами и поборются за первенство по итогам всероссийского конкурса, которое состоится в мае.

Отметим, что на сегодня на Ставрополье насчитывается около 111 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. На их долю приходится треть объема краевого ВРП. Только за минувший год число малых и средних предприятий увеличилось почти на 2 тыс.

Ставрополье участвует в конкурсе «Золотой Меркурий» с 2004 года. За это время победителями всероссийского этапа стали 23 предприятия края.