Москва, 7 апреля, 2016, 17:12 — ИА Регнум. Российскую рок-группу «Воскресение» в конце апреля этого года покинет гитарист, басист, певец и композитор Андрей Сапунов, который работает в музыкальном коллективе с момента основания группы в 1979 году. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщил журналистам пресс-секретарь группы Антон Чернин.

Mikhail Popov Андрей Сапунов

Он рассказал, что «Воскресение» продолжит свою деятельность после ухода Сапунова. Сейчас идет обсуждение нового состава и скоро он будет объявлен. При этом старший брат Сапунова Владимир остается директором рок-группы «Воскресение» и «Машина времени». Сапунов-младший продолжит выступления с сольным проектом.

Чернин отметил, что одной из причин ухода Сапунова-младшего стала ситуация на концерте в Симферополе, куда Сапунов ехать отказался.

Напомним, на концерте группы в Симферополе, которые прошел в конце марта, Сапунов-младший не поехал. Лидер группы Алексей Романов объяснил фанатам причину отсутствия Сапунова следующей фразой: «Наш товарищ Андрей Сапунов не поехал в ваш оккупированный Крым. Но Крым — ваш».

Позже появились неподтвержденные сообщения о том, что Сапунов не поехал на концерт в Крым из-за операции на сердце.

Выступление «Воскресения» крымчанам не понравилось. Одна из зрительниц даже метнула в них яйца.