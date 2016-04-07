Брюссель, 7 апреля, 2016, 17:04 — ИА Регнум. Провал референдума в Голландии о Договоре об ассоциации Украины с ЕС вызвал «смешанные реакции», пишет Der Spiegel.

radiotimes.com Трещины в Евросоюзе

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер разочарован результатами голосования, назвав их «трагичными».

Депутат Европарламента Манфред Вебера уверен, что голландский премьер-министр Марк Рютте недостаточно постарался для получения «положительного» результата. Перед референдумом Рютте «ушел на дно», как и вся элита, критикует политик немецкого Христианско-демократического союза. Вебер считает, что во время голосования голландцы выражали отношение не только к Украине: «Это было против Рютте, это было против Европы, это было против миграции, это было против всего».

Лидер голландской Партии свободы Герт Вилдерс ликует. «Это начало конца ЕС», — заявил он. Такую же позицию выразил лидер британских евроскептиков и до недавнего времени руководитель Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP)—Найджел Фараж. «Урра», — крикнул он.

Напомним, что по результатам всенародного волеизъявления в Голландии 61,1% населения проголосовали против ассоциированного партнерства Украины с Евросоюзом. «За» высказались 28% нидерландцев.