Самара, 7 апреля, 2016, 17:00 — ИА Регнум. Судебное разбирательство по иску о защите чести и достоинства, поданному сити-менеджером Самары Олегом Фурсовым, закончилось 7 апреля подписанием мирового соглашения с адвокатом Андреем Соколовым, об этом сообщил сам защитник, передает корреспондент ИА REGNUM.

wallsbox.ru Фемида

«Напоминаю, что сегодня состоялось очередное судебное заседание по иску Олега Фурсова о защите чести и достоинства, — написал он в своем блоге. — И вот дело окончено. Разногласия с Главой г.о. Самара Олегом Борисовичем Фурсовым, нашедшие свое развитие в суде, устранены. Действительно, некоторые фразы в публикациях «#Меркушкин и #Фурсов: накуролесили вместе, а отдуваться оставили Рыжковой», «Заплатит ли # Меркушкин по счетам # Фурсова» и «Тяга к роскоши может довести #Фурсова до цугундера» были некорректны, о чем я сожалею, поскольку это коснулось и семьи Фурсова О.Б. По итогам переговоров подписано мировое соглашение, в соответствии с которым я удаляю спорные публикации из блога, а Фурсов О.Б. отказывается от остальной части исковых требований».

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