Санкт-Петербург, 7 апреля, 2016, 17:03 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин завершил Медиафорум Общероссийского народного фронта в Петербурге цитатой академика Дмитрия Лихачева о патриотизме. Президент также подчеркнул, что патриотизм всегда был составляющей самосознания жителей России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриотизм

Глава государства согласился с гостем Медиафорума, немецким политиком Вилле Виммером, который среди составляющих национальной идеи России перечислил соблюдение прав человека, заботу о мире и интересах нации, семьи и веры.

«Наш гость правильно выразил то, что представляет общечеловеческие ценности, что актуально и для России. А я добавлю только одно к этому: что касается России, очень важно чувство патриотизма, национальной идентичности, что в некоторых странах утрачивается. К сожалению для них. У нас это внутри есть, у нас это в сердце — любовь к Отечеству», — заявил Путин.

В конце выступления он процитировал слова Дмитрия Лихачева о патриотизме.

«Патриотизм кардинально отличается от национализма. Национализм — это ненависть к другим народам. А патриотизм — это любовь к своей родине», — напомнил Владимир Путин под аплодисменты участников Медиафорума.

Как сообщало ИА REGNUM, за несколько минут до этого Владимиру Путину пришлось поработать переводчиком на русский для немецкого гостя, который выразил удивление в связи с тем, что его российский коллега-журналист спрашивает о ценностях страны, в которой он живёт.