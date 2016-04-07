Москва, 7 апреля, 2016, 16:54 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на усиление мер ответственности за терроризм и экстремизм, внесли в Госдуму депутат Ирина Яровая («Единая Россия») и член Совфеда Виктор Озеров, передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля.

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Изменениями в Уголовный кодекс РФ предлагается закрепить в числе преступлений против мира и безопасности человечества новый состав — «международный терроризм» и установить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Также «совершение вне пределов территории России взрыва, поджога или иных действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность граждан Российской Федерации, в целях нарушения мирного сосуществования государств и народов либо направленных против интересов Российской Федерации, в целях нарушения мирного сосуществования государств и народов, а равно угроза их совершения» предлагается наказывать лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо пожизненным лишением свободы.

Кроме того, парламентарии предлагают повысить уровень ответственности на срок от 10 до 15 лет за финансирование терроризма.

Вводятся и новые составы преступлений, направленных на упреждение террористических преступлений: «несообщение о преступлении террористической направленности» и «содействие экстремистской деятельности». Одновременно предусматривается самостоятельная ответственность в виде лишения свободы от 15 до 20 лет за пособничество при совершении захвата заложников и организации незаконного вооруженного формирования.

Возрастной порог за преступления террористической направленности, которые совершаются умышленно и несут особую опасность для общества, очевидную для субъекта совершения преступления, устанавливается на уровне 14-и лет, как за убийство.

«Россия всегда действует в логике защиты граждан России от терроризма и непримиримой борьбы с терроризмом. Предложенные нами изменения в законодательство отражают объективную необходимость формирования новых форм правовой защиты общества и государства от наиболее опасных преступлений», — отметила Яровая.