Москва, 7 апреля, 2016, 16:47 — ИА Регнум. Референдум в Нидерландах стал достойным ответом президенту Украины Петру Порошенко на его обвинении в якобы развязывании «гибридной войны» против Украины. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля, об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Слуцкий (ЛДПР). «Прогнозируемый итог, который демонстрирует общий провал курса украинских новых властей. Никто не ждет нищую, коррумпированную и раздираемую внутренними войнами Украину ни в ЕС, ни в НАТО, куда так оголтело стремится Киев», — заявил Слуцкий.

panorama.it Референдум по Соглашению об ассоциации между Евросоюзом и Украиной

«Голландский референдум — лишь новое тому подтверждение, после неутешительных результатов недавнего визита Порошенко в США и заявления главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, которое фактически поставило крест на евроамбициях Киева», — отметил парламентарий.

Кроме того, по его словам, референдум в очередной раз доказывает, что простые европейцы не разделяют навязанную из Вашингтона и поддержанную лишь некоторыми европейскими чинами линию, где Украине с помощью скоростной евроинтеграции отводилась роль пешки в геополитическом противостоянии против России.

Накануне в Нидерландах прошел референдум по Соглашению об ассоциации между Евросоюзом и Украиной, по предварительным данным, более 60% выступили против.