Степанакерт, 7 апреля, 2016, 16:46 — ИА Регнум. В результате пятидневных боевых действий между ВС Азербайджана и Армии обороны Карабаха наиболее пострадавшим населенным пунктом в Карабахе оказалось село Талиш Мартакертского района республики.

Photolure

Часть деревни разрушена; после обстрела с азербайджанской стороны детский садик, школа, здание мэрии и здание для торжеств почти полностью разрушены. Десятки домов сравнялись с землей — в них попали снаряды.

Сегодня в селе, где жили сотни людей, остались лишь мужчины. Вооружившись, они обороняют село. Жители Талиша, однако, утверждают, что лишь на время покинули свои дома, и скоро обязательно вернутся.

Представляем фоторяд от агентства Photolure.