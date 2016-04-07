Ярославль, 7 апреля, 2016, 16:42 — ИА Регнум. В Ярославской области, где родилась Валентина Терешкова, возмущены намерениями украинских властей переименовать улицы в честь первой женщины-космонавта. Глава Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль распорядился в ближайшее время переименовать улицы, названные в честь Валентины Терешковой, сообщает официальный сайт Закарпатской ОГА. Москаль пояснил, что Валентина Терешкова как депутат Госдумы РФ фактически участвовала в аннексии Крыма.

фото сайта news_enc.academic.ru Валентина Терешкова

«Особенно обидно, что речь идет не только о нашей землячке, но о первой в мире женщине-космонавте, единственной в истории совершившей одиночный полет. Как можно трактовать эти факты в столь агрессивном аспекте! Есть же общечеловеческие ценности, которые объединяют весь мир. У нас один Космос на всех, и он не должен быть пространством вражды. Ведь даже экипаж МКС всегда интернациональный», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор ярославского культурно-просветительского центра имени В.В. Терешковой Ирина Трофилева.

«Это ненормально. Наследие некогда великой страны идет вразнос, отвергается общая история. Около года назад я выступил в защиту памятника Валентине Терешковой во Львове. Улица Терешковой, на которой установлен памятник, получила новое название — Выговского, а монумент местные власти решили демонтировать. Я обратился к мэру Львова Садовому с просьбой в случае принятия решения о демонтаже памятника рассмотреть мое предложение о его переносе на Ярославскую землю. Но памятник мы отстояли», — прокомментировал член Совета Федерации от Ярославской области Анатолий Лисицын.

Ярославский историк-краевед, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории ЯГПУ им. К.Д. Ушинского Николай Дутов в свою очередь выразил сожаление по поводу позиции украинских властей. Он считает, что слава первой-женщины-космонавта — это достояние всего «русского мира» вне зависимости от национальностей.

«Весь мир признал подвиг Валентины Терешковой, в 2000 году англичане назвали ее «Женщиной столетия», и, кстати, интервью с Валентиной Владимировной после этого события было опубликовано в одной из крупных украинских газет. А теперь Украина, страна, которая де-факто говорит на русском языке, отказывается от одного из крупнейших культурных достижений целой эпохи, отказывается от своей причастности к великому прошлому. Остается только сожалеть по этому поводу», — отметил Николай Дутов.