Вильнюс, 7 апреля, 2016, 16:29 — ИА Регнум. Вильнюсский окружной административный суд рассмотрел административное дело согласно жалобе жительницы Вильнюса пенсионерки О.Р. на Фонд социального страхования и вынесет свое решение 27 апреля, сообщили ИА REGNUM.

Тома Кутюр. Пьеро в суде. 1863

О.Р. обратилась в Вильнюсский окружной административный суд с жалобой на решение Фонда социального страхования, согласно которому ей за 32 года работы в Литве была насчитана и выделена пенсия по старости в размере 189 евро. По словам заявительницы, получая такую пенсию, невозможно прожить, ее не хватает даже на самые необходимые нужды, это унижает человеческое достоинство, поэтому она просит суд отменить это решение и увеличить пенсию до 348,48 евро.