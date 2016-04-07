Ставрополь, 7 апреля, 2016, 16:16 — ИА Регнум. Президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин пообещал поручить Генпрокуратуре проверить законность деятельности ГУП СК «Ставрополькрайводоканала», не исполняющего решение суда по аннулированию сделки по приобретению особняка для гендиректора за 17 млн рублей.

kremlin.ru Владимир Путин беседует с Юрием Чайкой

Решением суда сделка признана незаконной, но семья директора госпредприятия Ставрополья продолжает там проживать.

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«Обязательно поговорю с генпрокурором. Попрошу провести соответствующую проверку», — заявил Владимир Путин 7 апреля на пленарном заседании медиафорума ОНФ независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» в Санкт-Петербурге.

Журналист ГТРК Ставрополья рассказала историю с приобретением особняка и попросила решить проблему, связанную с главой краевого водоканала, приехав в Ставрополь, приобрел на средства предприятия дорогой особняк, продолжая при этом ежемесячно получать компенсацию в размере 40 тыс. рублей за съем квартиры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле прошлого года Общероссийский народный фронт обратил внимание властей на сделку ГУП СК «Ставрополькрайводоканала» по приобретению в марте 2015 года особняка в Ставрополе, стоимостью 17 млн рублей, для проживания там семьи прибывшего на Ставрополье гендиректора предприятия.

Событие вызвало общественный резонанс. За одобрение сделки были привлечены к ответственности должностные лица Минимущества края. А власти региона приняли решение проверять все сделки госпредприятий, стоимостью свыше 3 млн рублей.

Решением Ленинского районного суда от 29 сентября 2015 года договор о покупке особняка был признан недействительным. Апелляционная инстанция также подтвердила незаконность сделки и решение вступило в законную силу.

Кроме того, 18 февраля 2016 года и.о. прокурора Ленинского района Ставрополя в отношении гендиректора компании Вдовина направлены материалы об уголовном преследовании по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение»), в связи с получением последним денежных средств в качестве компенсации расходов по оплате жилья в размере 40 тыс. рублей ежемесячно. При этом часть указанных денежных средств получалась им в отсутствие фактически понесенных расходов. По данным материалам проводится проверка.

Вместе с тем, семья гендиректора продолжает проживать в доме, а его работодателем — министерством имущественных отношений Ставропольского края не приняты меры к понуждению исполнить судебное решение.