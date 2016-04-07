Самара, 7 апреля, 2016, 16:14 — ИА Регнум. Самарскую политэлиту продолжают сотрясать скандалы. На этот раз «отличилась» фракция «Единой России», которая в полном составе вместе с членами облправительства ушла с заседания регионального парламента на второй минуте выступления парламентария от КПРФ Алексея Лескина, чтобы не слушать факты, компрометирующие их лидера — губернатора Николая Меркушкина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kaigyokusai Masatsugu Ничего не вижу, не слышу, не скажу

Алексей Лескин выступил с заявлением по поводу прошедших 5 апреля обысков в квартире и кабинете в губернской думе члена их фракции Михаила Матвеева и его адвоката Андрея Соклова.

«Произошло это по факту обнародования материалов уголовного дела, в котором фигурирует губернатор Самарской области, — выступил с трибуны депутат-коммунист. — Согласно показаниям задержанного по фактам вымогательства политтехнолога Дмитрия Бегуна, самарский губернатор на протяжении трех лет финансировал и заказывал очернение лиц федерального и регионального уровня. Данные показания подтверждались платежными документами, детализацией звонков Бегуна и указанных им лиц. 26 опрошенных в ходе следствия лиц подали заявления о возбуждении уголовного дела по клевете в их адрес. Однако, несмотря на серьезность обвинений СУ СКР по Самарской области не допросило губернатора и вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Вместо этого было возбуждено уголовное дело по факту разглашения материалов, где фигурирует губернатор Николай Меркушкин, и была развернута беспрецедентная компания по давлению на Михаила Матвеева, посмевшего предать огласке эти вопиющие материалы и обратившегося в федеральные органы с заявлением с просьбой о проведении тщательного расследования».

Лескин заявил, что фракция КПРФ выражает решительный протест против акции устрашения, направленных против депутатов-коммунистов и требует от прокуратуры Самарской области проверить обоснованность и законность ходатайства главы СУ СКР по Самарской области Валерия Самодайкина по поводу проведения обыска у депутата Матвеева, а также постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по клевете, в котором фигурирует губернатор Николай Меркушкин.

По словам Алексея Лескина, Геннадий Зюганов уже обратился к руководителю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с требованием незамедлительно провести проверку по указанным фактам.

К концу третьей минуты выступления парламентария члены фракции «Единой России», следуя призыву однопартийца Вячеслава Малеева, покинули зал заседаний. В зале остались коммунисты, депутаты от ЛДПР и «Справедливой Росси», а также спикер заксобрания Виктор Сазонов и его зам Валерий Троян.

Комментируя скандальную ситуацию, депутат Михаил Матвеев назвал ее «демаршем единороссов Меркушкина». «В ходе пленарного заседания Самарской Губернской Думы 7 апреля 2016 года видимо впервые в истории российского парламентаризма, не оппозиция, а фракция «Единой России» покинула зал заседаний, причём вместе с членами правительства Самарской области, — написал он в своем блоге. История с возбуждением дела не за клевету, которой «фабрика Чернухи им. Меркушкина» поливала десятки честных людей, а за разглашение этих «секретных сведений» показала: единственного, чего боится нынешняя власть и коррупционеры в ней — это правды, гласности» (стиль и орфография автора сохранены, прим. ИА REGNUM).