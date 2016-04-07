Санкт-Петербург, 7 апреля, 2016, 16:11 — ИА Регнум. Многомиллиардные ресурсы, выделяемые федеральным центром на развитие Крыма, необходимо расходовать внимательней. Об этом президент России Владимир Путин заявил 7 апреля на пленарном заседании Медиафорума ОНФ «Правда и справедливость» в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым

В ходе пленарного заседания журналистка из Крыма обратила внимание президента на то, что многие сельскохозяйственные предприятия и фермы в регионе по разным причинам обанкротились или находятся на грани закрытия, а люди теряют рабочие места.

По словам главы государства, в Крыму необходимо развивать местное производство, это может стать так называемой «фишкой» региона, куда многие приезжают отдыхать.

«Надо повнимательнее посмотреть на то, как планируют расходовать весьма солидные ресурсы на развитие Крыма, а это сотни миллиардов рублей. Главным образом они предназначены на развитие инфраструктуры, но не только, и на поддержку реального сектора экономики тоже, не в последнюю очередь — на сельское хозяйство», — заявил Путин.

Президент напомнил, что через несколько дней будет введена в строй третья нитка энергомоста из Краснодарского края в Крым, что тоже даст местным производителям дополнительные возможности. В мае планируется ввод в работу четвертой нитки энергомоста.