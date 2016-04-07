Ярославль, 7 апреля, 2016, 16:08 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Анатолий Грешневиков считает, что «Единая Россия» в Ярославской области использует на внутрипартийных праймериз оппозиционные лозунги, чтобы запутать избирателей. Речь идет о предвыборных лозунгах председателя муниципалитета Ярославля Павла Зарубина «Хватит кормить Москву» и зампреда областной думы Павла Исаева «Защитим человека труда».

Анатолий Грешневиков

«Именно они, «Единая Россия», авторы Бюджетного кодекса и межбюджетных отношений, которые грабят регионы и делают их все под одну гребенку дотационными. Раньше мы, Ярославская область, были донорами и много зарабатывали. Акцизы и налоги с центром делили поровну: пятьдесят на пятьдесят. Потом «Единая Россия» изменила Бюджетный кодекс и межбюджетные отношения. Люди это знают и они, кандидаты от «ЕР» это знают.

Мне кажется, народ наш имеет уже прививку от такого вранья. Распространяют газету Ильи Осипова (лидер ярославского отделения «Единой России» — ИА REGNUM ). Там он и вовсе украл мой лозунг, с которым я шел на прошлые выборы: «Правда в делах». Он его немного изменил, теперь он звучит как «Сила в делах». Это всё нужно для информационной атаки на избирателя. Людей с помощью этих праймериз «Единой России» приучают к мысли, что это единственная партия, единственные кандидаты», — высказал свое мнение Анатолий Грешневиков.