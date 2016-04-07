Вильнюс, 7 апреля, 2016, 16:06 — ИА Регнум. Глава парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Артурас Паулаускас сегодня, 7 апреля, в эфире национального вещателя радио LRT фактически обвинил Россию в вооруженном нападении, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Комментируя отчет Департамента государственной безопасности об угрозах в части, где сказано, что Россия в мирное время якобы проводит военные операции на территории соседних стран, Паулаускас заявил, что «российские диверсанты могли высадится в Юодкранте». Юодкранте — поселение на Куршской косе в 20 километрах от Клайпеды и в 30 километрах от российской границы в Калининградской области.

pixabay.com Шахматные фигуры

«В комитете было сказано, что есть вероятность, что это было. Какая вероятность — трудно сказать, так как данные не проверены на 100%», — сказал Паулаускас. На вопрос, как конкретно это могло выглядеть и был ли это какой-то спецназ «без опознавательных знаков» Паулаускас ответил: «Этого я не знаю. Наверное, были какие-то учения, и они высадились».

Заявление фактически подтвердил и премьер Литвы Альгирдас Буткявичюс. Он отказался сегодня в парламенте широко комментировать инцидент, но заявил, что литовские службы оперативно среагировали на появление «российских диверсантов» на территории Литвы. «Я не могу рассказать, это секретная информация. Службы среагировали своевременно и надлежащим образом», — сказал журналистам премьер.