Нижний Новгород, 7 апреля, 2016, 15:54 — ИА Регнум. Нижегородский министр промышленности, торговли и предпринимательства Александр Макаров получил реальной срок за превышение должностных полномочий. Решением Советского районного суда он осужден на 4,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и лишен права занимать определенные должности на срок 2 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

правительство Нижегородской области Александр Макаров

Свой срок Макаров «заработал» в 2012 году, возглавляя региональное министерство государственного имущества. Тогда он издал распоряжение о предоставлении компании «Магистраль Инвест» в собственность земельного участка, расположенного в центральной части Канавинского района Нижнего Новгорода.

В соответствии с распоряжением министра, участок был оценен в 130 тыс. рублей. При этом его рыночная стоимость составила 61 млн рублей.

По мнению региональной прокуратуры, действия министра привели к существенному нарушению охраняемых законом интересов общества и государства в сфере земельных отношений, а также организации транспортного обслуживания населения в Нижнем Новгороде.

В ходе следствия и судебного заседания Макаров отказался признавать свою вину и заявил о намерении обжаловать решение суда. Он был взят под стражу прямо в зале суда.

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С начала года Макаров стал вторым крупным нижегородским чиновником, осужденным за свои действия на посту главы регионального министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта 5 лет условно получил бывший глава нижегородского министерства поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Денис Лабуза. Он был признан виновным в организации нелегальной миграции.

В ходе разбирательства Лабуза пошел на сотрудничество со следствием, что могло стать причиной для достаточно мягкого наказания.