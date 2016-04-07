Чебоксары, 7 апреля, 2016, 19:17 — ИА Регнум. Глава Чувашии Михаил Игнатьев отчитался перед депутатами Госсовета о работе правительства за 2015 год. Во всех смыслах положительный отчёт существенно подпортили технические проблемы с микрофоном и электронной системой голосования, организационные неувязки и вопросы депутатов, которые интересовались работой отдельных предприятий, профессионализма чиновников, коррупции и перелётов на частных вертолетах и самолётах, передаёт ИА REGNUM.

Скриншот онлайн-трансляции сессии Госсовета. Фальстарт главы республики

Близость конца срока нынешнего депутатского корпуса и перспективы его значительного обновления чувствовались даже по интернет-трансляции: спикер парламента Юрий Попов жаловался на неработающую электронную систему голосования, микрофоны систематически отключались, депутаты задавали «бородатые» вопросы и были какие-то неуверенные и потерянные. Даже выход к трибуне Михаила Игнатьева оказался фальстартом, и его вернул на место извиняющимся тоном спикер Попов, сославшись на то, что «у нас чуть-чуть процедура». Пришлось Игнатьеву спускаться к трибуне дважды.

Выступление главы Чувашии заняло час, второй час депутаты, согласно регламенту, задали по три вопроса от фракции и выступили в прениях. Отчёт Михаила Игнатьева о результатах работы правительства за 2015 года получился позитивным, оппозиция иронично назвала его «праздничным, выдающимся, бравурным». Доклад был построен на цифрах «подъёма» и «роста», начиная с экономических достижений и заканчивая социальной политикой, включая прирост населения и снижение абортов.

Рассказывая о «реалиях, которые есть в реальном секторе экономике», Михаил Игнатьев почему-то стыдливо умолчал о снижении промышленного производства в Чувашии по итогам 2015 года на 5%, зато с упоением перечислял страны, с которыми сотрудничают предприятия республики. Говоря о строительстве жилья, Михаил Игнатьев решил в годовом отчёте отразить динамику роста жилищного строительства с показателем пятилетней давности, применив конструкцию: «удалось сохранить положительную динамику в строительстве многоквартирного жилья». Между тем объёмы жилищного строительства в 2015 году снижены на 3,4%. Говоря о демографической политике, глава Чувашии подчеркнул, что удалось «самое главное» — сохранить основные позитивные показатели, в числе которых был назван прирост населения, снижение уровня смертности и увеличения продолжительности жизни, но при этом Михаил Игнатьев не стал напоминать, что в регионе второй год подряд снижается рождаемость населения.

Надо отметить, что итоги пятилетней работы приводились по ряду направлений, видимо, для усиления эффекта или в силу расслабленности пресс-секретаря. И даже без лингвистического анализа слух цепляли постоянно транслирующиеся слова, и самым употребляемым стал «рейтинг».

После завершения отчёта первым вопрос задали единороссы, подняв вопрос по капитальному ремонту и отметив, что у них есть предложения «по улучшению этой работы». Отметим, что Михаил Игнатьев в докладе озвучил, что в этом году в программу по капремонту вошли 429 многоквартирных домов (в 2015 году — 294), что позволит «повысить комфортность проживания» 42,6 тыс. гражданам. «Каждый житель многоквартирного дома участвует в этой программе», — сказал Михаил Игнатьев, имея, вероятно, в виду сборы за капремонт. И заключил: «Это тоже здорово!».

Неожиданно возник вопрос о поездке Михаила Игнатьева якобы на вертолете к главе Мордовии, за что, кстати, лидер фракции справороссов Игорь Моляков мог поплатиться правом голоса на сессии — такое предложение поступило за нарушение регламента. Оппозиционер поинтересовался, кто оплатил 240 тыс. рублей за перелёт: «Оплатил его, по последним документам, предприниматель Угаслов (депутат Госсовета Чувашии, директор строительной компании Николай Угаслов — прим. ИА REGNUM). Вы из своего кармана оплатили богатый подарок, или кто-то другой оплачивал?».

Михаил Игнатьев заявил, что «на чартерных вертолетах никогда не летал»: «Если есть доказательная база, что Игнатьев летал на каком-то вертолёте, представляйте. Проверят — дадут ответы. И тот человек, который летал, будет, наверное, привлечен к ответственности».

Позже ещё более неожиданно последовало признание спикера Попова о том, что он «часто летает» в соседние регионы «с другом, учителем» — председателем Госсовета Татарии Фаридом Мухаметшиным. «Просим — нас с собой берет. То же коррупция считается, товарищ Моляков? — с вызовом обратился Юрий Попов к справороссу. — Почему главе республики нельзя летать, когда у нас частные лица имеют вертолёты, самолёты. Вообще предлагаю этому составу (видимо, Госсовета — прим. ИА REGNUM) или купить, или разрешить главе использовать чартеры за счёт бюджета».

— Юрий Алексеевич, осторожно, — предупредили в зале.

— Это выступление или вопрос? — последовала очередная реплика, вызвав смех.

Лидер фракции КПРФ Дмитрий Евсеев поднял вопрос о судьбе ряда проблемных предприятий Чувашии. Комментируя ситуацию на «Чувашавтотрансе», который на протяжении многих лет работает убыточно, Михаил Игнатьев пояснил, что «самые лучшие», самые прибыльные автобусные маршруты отданы частным предпринимателям, а государственный перевозчик «остался с убыточными маршрутами». «Баланс интересов должен был соблюдаться», — сказал глава Чувашии, отметив, что сейчас стоит вопрос финансового оздоровления, «сокращение начальников» и оптимизации расходов. «Определенные площадки будут выставляться на продажу, скорее всего», — сообщил Игнатьев.

Пока не принято «результативных решений» по ОАО «Чувашавтодору», которое выставлялось на продажу, и где в конце 2015 года была введена процедура наблюдения. «Когда будет реальная возможность, будем выставлять на продажу», — заявил Игнатьев. По его словам, в настоящее время не решено, какой пакет акций будет продан: рассматриваются варианты реализации 50% акций, либо 25% плюс одна акция.

На вопрос о ситуации в «Коммунальных технологиях» (крупнейшее предприятие жилищно-коммунального хозяйства, обслуживающего Чебоксары и Новочебоксарск, где проживает половина населения республики) глава Чувашии предпочёл ответить «сухо и коротко»: «Лично я перспективы никакой там не вижу». Михаил Игнатьев констатировал, что «рычагов влияния на них очень мало», «акционеры не хотят продавать» компанию, хотя такое предложение поступало.

В продолжение темы был поднят вопрос о зарплате руководителей муниципальных предприятий в Новочебоксарске, зарплата которых, со слов справоросса Сергея Семенова, достигает 170 тыс. рублей. «Почему Бирюков (сити-менеджер Новочебоксарска Олег Бирюков) утверждает такие зарплаты?» — недоумевал депутат. «Первый раз слышу», — признался Михаил Игнатьев, заверив, что будет организован выезд в муниципалитет, «покопаются на месте». И подчеркнул, что зарплата руководителей может превышать среднюю заработную плату по предприятию максимум в 6 раз.

Справоросс Олег Николаев акцентировал внимание на ситуации по молочному производству, напомнив, что в докладе приведены «радующие глаза цифры», но в Чувашии наибольшая доля сырого молока производится в частных подворьях, где поголовье КРС сокращается. При этом закупочные цены в прошлом году опускались до 13 рублей за литр при стоимости пачки молока в магазине в 60 рублей.

«Тему ни в коем случае нельзя политизировать», — выглядел напряжённым Михаил Игнатьев. По его словам, «после 90-х годов у нас в России на потребительском рынке не стало хватать молока и по сей день это продолжается».

«Во-вторых, молочное производство — это долгосрочные инвестиции. В основном, занимаются частники», — продолжил Михаил Игнатьев, подчеркнув, что нужно 3−5 лет, «чтобы получать обороты от этого бизнеса»: «Слава Богу, у нас в республике есть молоко, кто бы этим ни занимался — крупные хозяйства, крестьянско-фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства». Комментируя снижение поголовья в личных подворьях, Михаил Игнатьев высказал мнение, что это происходит потому, что «каждый, наверное, хочет заниматься своим делом»: «Выполняя указы президенты, мы увеличили зарплату работникам бюджетной сферы, и имея доходы в семье, перестали этим заниматься. И поголовье снижается. Но у нас растут качественные показатели, что очень важно».

Комментируя закупочные цены на сырое молоко, Михаил Игнатьев пояснил, что «мы живём в едином пространстве Российской Федерации, и цены на молочную продукцию меняются»: «Рынок делает своё дело. И мы в отдельной республике не можем влиять на цены, которые складываются между производителями и между покупателями. Но в то же время мы вместе с вами влияли и, насколько возможно, будем влиять на все эти процессы, чтобы не было необоснованного обмана, прежде всего, сельхозтоваропроизводителей».

В ходе прений Дмитрий Евсеев предложил в условиях кризиса, «который не только приносит ущерб, но и даёт новые возможности», попробовать реализовать в «ручном управлении» «совершенно новые пути». Депутат отметил, что сейчас правительство идёт по пути сокращения расходов, что является «ключевой стратегической ошибкой». И предложил попробовать другой вариант, по которому пошёл Китай в 2008 году, не сокращая, а увеличивая социальные расходы. «На мой взгляд, повышая социальные расходы, мы будем развивать внутренний спрос, потому что жители оставляли бы эти деньги в республике», — уверен Дмитрий Евсеев.

Депутат также поблагодарил за работу по противодействию коррупции прокуратуру и лично руководителя ведомства Сергея Легостаева, который, «добивается исполнения принципа, что вор должен сидеть в тюрьме, доходя до Верховного суда и сажая мошенников в тюрьму». «Надо работать на опережение, Сергей Валентинович. Не секрет, что у нас есть даже федерального уровня политики, кто своими запросами, своими действиями, отстаивает интересы мошенников, интересы уплотнительных застройщиков, в том числе обманывавших дольщиков. Надо присмотреться, может быть, даже совсем рядом с вами, в вашем окружении находятся эти люди», — многозначительно отметил Дмитрий Евсеев.

С резкой критикой выступил Игорь Моляков. Говоря о «праздничном докладе» Михаил Игнатьева, он с недоумением заметил, почему сокращаются социальные выплаты, если в Чувашии «всё так замечательно, всё так цветет, всё так пахнет». По мнению политика, по ряду показателей «имели место огромные приписки», и в республике сложилась «тяжелейшая ситуация» — о чём, в частности, свидетельствуют миллиардные долги перед энергопоставщиками.

Политик также выразил сомнения в компетентности и профессионализме чиновников, приведя в качестве одного из последних примеров решение о выделении триллиона на капремонт при бюджете республики в 44 млрд рублей. «Прежде всего, надо повышать грамотность. Существует чудовищный разрыв между уровнем проблем и уровнем квалификации работников, которые нашей республикой руководят», — был категоричен справоросс.

Михаил Игнатьев с горечью констатировал, что испытывает дефицит кадров.