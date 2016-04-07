Признание банкиров: «Сектор мешает экономическому росту России»
Москва, 7 апреля, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Банковский сектор в России сдерживает экономический рост. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля, об этом заявил президент Ассоциация российских банков Гарегин Тосунян во время очередного съезда ассоциации.
«Банковская система всегда была основным рыночным локомотивом роста экономики, однако за последние три года мы впервые столкнулись с ситуацией, когда состояние банковского сектора стало сдерживать экономический рост», — заявил Тосунян, добавив, что макроэкономические показатели свидетельствуют о серьезной стагнации и даже стагфляции в стране.
Бизнесу для развития необходимо кредитование, однако сам кредитный рынок находится в сложном положении, отметил он. «Сегодня лишь 6% всего объема реинвестиций в основные фонды совершаются за счет кредитных средств. Для экономически развитых стран не менее четверти инвестиций в основной капитал реализуется на привлеченные от кредитных организаций ресурсов». Как результат банковский сектор демонстрирует низкую рентабельность на фоне растущих рисков и ужесточения регулирования. «Рентабельность капитала сегодня на уровне чуть более 2% против 26% десятью годами ранее», — отметил банкир.