Москва, 7 апреля, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Банковский сектор в России сдерживает экономический рост. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля, об этом заявил президент Ассоциация российских банков Гарегин Тосунян во время очередного съезда ассоциации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

«Банковская система всегда была основным рыночным локомотивом роста экономики, однако за последние три года мы впервые столкнулись с ситуацией, когда состояние банковского сектора стало сдерживать экономический рост», — заявил Тосунян, добавив, что макроэкономические показатели свидетельствуют о серьезной стагнации и даже стагфляции в стране.

Бизнесу для развития необходимо кредитование, однако сам кредитный рынок находится в сложном положении, отметил он. «Сегодня лишь 6% всего объема реинвестиций в основные фонды совершаются за счет кредитных средств. Для экономически развитых стран не менее четверти инвестиций в основной капитал реализуется на привлеченные от кредитных организаций ресурсов». Как результат банковский сектор демонстрирует низкую рентабельность на фоне растущих рисков и ужесточения регулирования. «Рентабельность капитала сегодня на уровне чуть более 2% против 26% десятью годами ранее», — отметил банкир.