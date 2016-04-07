Москва, 7 апреля, 2016, 15:41 — ИА Регнум. Глава АРБ Гарегин Тосунян призвал не доводить до абсурда вопрос защиты заемщиков на фоне последних скандалов с коллекторскими агентствами, передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля. «Зачем эту проблему доводить до абсурда? Не нужно подменять суть коллекторской деятельности проблемой неэффективной борьбы с уголовными преступлениями», — заявил Тосунян.

Маринус ван Реймервале. Меняла с женой. 1539

«Если преступник приходит в дом и насилует женщину под предлогом взыскания задолженности, вряд ли можно предполагать, что после принятия закона о защите прав и законных интересов физических лиц он никогда не позволит себе прийти к заемщику и совершать подобные действия», — считает банкир.

«Уголовный кодекс уже однозначно запрещает насиловать, избивать, забрасывать зажигательными смесями квартиры, похищать детей и вымогать деньги под каким бы то ни было предлогом. Это должно обеспечиваться правоохранительной системой», — отметил он.

«Совсем другое дело, что необходима регламентация законных прав и обязанностей как заемщиков, так и кредиторов. Закон не должен быть однобоким, и должен регламентировать интерес обоих сторон», — отметил Тосунян, добавив, что АРБ уже 10 лет предлагает регламентировать правоотношения между кредиторами и заемщиками при возникновении просрочек.

На рассмотрении Госдумы находятся ряд законопроектов, направленных как на регулирование коллекторской деятельности, так и на полный ее запрет.