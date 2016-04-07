Москва, 7 апреля, 2016, 15:39 — ИА Регнум. Пилотный проект по установке туалетов в метро Москвы получит развитие. Порядка 30 биотуалетов установят на платформах и в переходах между станциями метрополитена, сообщает М24.

Cryptic C62 Биотуалеты

В подземке уточнили, что сейчас специалисты занимаются осмотром станции и выбором мест для установки туалетных кабинок. «Размещать их на платформах исторических станций просто негде, в переходах между станциями тоже не везде есть место», — отметил сотрудник Московского метрополитена.

Напомним, в рамках эксперимента в сентябре 2015 года в столичном метро на станции «Проспект мира» заработал первый туалет. Однако в ноябре проект завершился, туалет демонтировали. Кроме того, в метро планируют установить эскалаторные светофоры. На данный момент формируется список станций для размещения.

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