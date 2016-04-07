Санкт-Петербург, 7 апреля, 2016, 15:41 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин выступил за скорейшее принятие закона, который запретит деятельность коллекторов, которые незаконными путями выбивают долги из граждан. Об этом он заявил на Медиафоруме Общероссийского народного фронта в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Беспредел». Реж. Игорь Гостев. 1989. СССР

«Преступную деятельность квазиколлекторов надо прекратить», — отметил Путин.

При этом он подчеркнул, что такой вид деятельности, как работа по долговым обязательствам, существует во многих странах и является нормальным инструментом в рыночных отношениях.

«Нельзя, чтобы люди безответственно относились к получению денег и не думали о том, как будут их отдавать. Но беспредел, связанный с нарушением закона, угрозами, насилием ‑ и психологическим, и физическим — это абсолютно неприемлемо», — заявил глава государства.

Владимир Путин выразил надежду, что соответствующий законопроект, внесенный в Государственную думу, будет принят в ближайшее время, и обещал «подтолкнуть» парламентариев.

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Как сообщало ИА REGNUM, законопроект был инициирован председателем Госдумы Сергеем Нарышкиным, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, главой комитета Госдумы по финрынку Николаем Гончаром («Единая Россия») и сенаторами Сергеем Рябухиным и Андреем Клишасом.

Согласно законопроекту, не допускается применение физической силы, угрозы ее применения, причинение вреда здоровью, повреждение имущества, психологическое давление, введение в заблуждение. Кроме этого, законопроект запрещает взаимодействие с несовершеннолетними и недееспособными гражданами. Сотрудникам коллекторских агентств запрещается использовать устройства, скрывающие номер звонящего и адрес электронной почты.

Документ запрещает заниматься коллекторской деятельностью лицам, имеющим судимость за преступления в сфере экономики и общественной безопасности. Штраф за нарушение правил общения с должником предлагается повысить в 10 раз — до 2 млн рублей.