Киев, 7 апреля, 2016, 15:34 — ИА Регнум. СБУ на пять лет запретила въезд на Украину настоятелю московского храма Русской Православной Церкви, который курировал работу пункта сбора помощи войскам Новороссии. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба СБУ, передает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Церковная митра

«Служба безопасности Украины запретила на пять лет въезд в нашу страну настоятелю одного из московских храмов, который организовал в своем приходе «пункт сбора помощи для ополченцев Новороссии». К сбору средств и вещей под видом «гуманитарной помощи» священник привлек верующих», — говорится в сообщении.

Отмечается, что доверенные члены религиозной общины ездили на территории ДНР и ЛНР «через неконтролируемые украинской властью участки границы». При этом СБУ обвинила московского священника в искажении информации о войне в Донбассе.

«Батюшка требовал от своих посланцев фабриковать фотоотчет о «братоубийственной войне», развязанной украинской властью против «русского мира». Материалы церковных «корреспондентов» он использовал для усиления агитации в поддержку «Новороссии» и антиукраинской пропаганды в храме», — отмечается в материале.

Также сообщается, что решение о запрете на въезд священнику было принято на основании материалов, подготовленных Управлением СБУ в Житомирской области. Соответствующие документы переданы в Государственную пограничную службу Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году в войне в Донбассе на стороне ДНР активное участие принимала группировка «Русская православная армия». В январе 2015 года на Донетчине украинские силовики задержали семь бойцов «Русской православной армии». Украинская прокуратура открыла в отношении задержанных досудебное расследование по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. «С июля по декабрь 2014 года они совершили девять нападений на АЗС, магазины и частные здания. Все разбои совершены с целью завладения деньгами и ценными предметами. Пострадавших, на которых указанные лица совершали нападения, они подвергали жестким пыткам», — говорилось в сообщении прокуратуры.

Напомним, ранее патриарх Кирилл опроверг причастность РПЦ к деятельности «Русской православной армии».