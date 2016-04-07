Санкт-Петербург, 7 апреля, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин раскритиковал информацию о его якобы причастности к «панамским офшорам». Соответствующее заявление он сделал 7 апреля в ходе III медиафорума региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Вы все тут журналисты собрались и знаете, что такое информационный продукт. Вот по этим офшорам прошлись. Вашего покорного слуги там нет, ну не о чем говорить. Но задание-то есть! Чего сделали? Сделали информационный продукт — нашли знакомых и друзей. Продвигается, что есть какой-то там друг господина президента России. Он что-то там сделал. Наверное, это имеет какую-то коррупционную составляющую. Какую? Да никакой там нет», — сказал Путин.

По его словам, сегодня предпринимаются попытки сделать Россию «более покладистой» посредством внесения недоверия внутри общества.

Глава государства также подчеркнул, что гордится своей дружбой с музыкантом Сергеем Ролдугиным: «Я горжусь такими людьми, как Сергей Павлович ‑ и в числе своих друзей, и вообще в целом».

Путин отметил, что «почти все деньги, которые музыкант заработал, он истратил на приобретение музыкальных инструментов за границей и привез их в Россию».

Напомним, ранее многие СМИ неоднократно публиковали различные статьи, призванные создать негативный образ президента РФ Владимира Путина. В частности, пресса публиковала репортажи как о якобы коррупционных схемах, проходящих в кругах общения главы государства, так и о якобы членах семьи Путина, скрывающихся под другими фамилиями.