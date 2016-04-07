Москва, 7 апреля, 2016, 15:31 — ИА Регнум. В центре столицы между участниками дорожного движения произошла ссора, один из них нанес удары бейсбольной битой своему противнику, передает 7 апреля ТВЦ.

2.bp.blogspot.com С бейсбольной битой

Конфликт случился на Большой Садовой, нападавший скрылся с места происшествия, потерпевший доставлен в медучреждение с различными травмами.

«Дорожный конфликт между двумя водителями произошел возле дома 3 на Большой Садовой улице сегодня днем. В ходе ссоры водитель Toyota Camry избил бейсбольной битой своего оппонента, после чего с места происшествия уехал», — уточняют правоохранители.

На месте инцидента работают полицейские, автомобиль нападавшего они объявили в розыск.