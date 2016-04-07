Москва, 7 апреля, 2016, 15:25 — ИА Регнум. В Министерстве внутренних дел РФ назначили руководителей подразделений ведомств, которые были созданы на базе ФСКН и ФМС. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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«Первый заместитель МВД РФ генерал-полковник полиции Александр Горовой будет ответственным за работу подразделения по линии миграции, — уточнила Волк. — Заместитель МВД РФ генерал-полковник полиции Михаил Ваничкин — за работу подразделения по контролю за оборотом наркотиков».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин 5 апреля подписал указы о переведении Федеральной миграционной службы и Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков в структуру МВД России, а также о создании Национальной гвардии на базе Внутренних войск МВД.

Новый орган исполнительной власти займётся борьбой с терроризмом и организованной преступностью, а также будет осуществлять функции, которые ранее исполняли подразделения ОМОНа и СОБРа.

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